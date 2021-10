Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Geschädigter Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Gengenbach (ots)

Nach einem Unfall auf der B 33 am Donnerstag, sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach einem möglicherweise geschädigten Lkw-Fahrer. Zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr soll dort im zweispurigen Bereich der B 33, Höhe Fußbach in Richtung Haslach, eine Opel-Fahrerin einen Lkw überholt und beim wiedereinscheren touchierte haben. Während der Sattelzug mit offenbar gelbem Auflieger an der nächsten Parkbucht anhielt, setzte die Opel-Fahrerin ihre Fahrt fort. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten nun den Fahrer des Lastwagens unter der Telefonnummer 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme.

