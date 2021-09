Polizei Aachen

POL-AC: Kinder wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Vermisstensuche

Alsdorf / Baesweiler (ots)

Die beiden vier- und sechsjährigen Jungen aus Alsdorf, die am heutigen Sonntag (26.09.2021) im Verlaufe des Abends als vermisst gemeldet wurden, sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Sie wurden durch eine aufmerksame Dame in Baesweiler aufgefunden und in Verwahrung genommen.

Die Polizei Aachen bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise, die letztlich zum glücklichen Ausgang der Suche geführt haben. (And.)

