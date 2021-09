Polizei Aachen

POL-AC: Exhibitionist zeigt sich Kindern - Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

Gestern Abend (23.09.2021) kurz vor 20 Uhr soll sich am Burgcenter ein Mann in unsittlicher Art und Weise gezeigt haben. Drei Kinder hielten sich laut eigenen Angaben zur Tatzeit auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses auf und schauten in die Gasse des Centers hinein. Dabei sei den Mädchen vor dem dortigen Drogeriemarkt ein junger Mann aufgefallen. Dieser soll, nachdem er die Kinder bemerkte, sich teilweise entblößt und sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen haben. Daraufhin liefen die Kinder weg und suchten Hilfe in einer nahegelegenen Lokalität. Eine Fahndung der gerufenen Polizei verlief ohne Ergebnis.

Die drei Mädchen beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 18 - 20 Jahre alt, kurze braune gegelte Haare, Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer grauen Jacke, einem dunklen Pullover und einer dunkelblauen Jeans und trug eine dunkle Bauchtasche mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 31201 oder außerhalb der Zeiten unter der 0241 / 9577 - 34210 zu melden. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell