Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl und Festnahme

Offenburg (ots)

Ein zunächst gemeldeter Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Wilhelm-Röntgen-Straße endete am Donnerstagabend mit einer Festnahme. Gegen 19:30 Uhr soll ein bislang nicht näher bekannter Mann eine Kiste Bier entwendet haben. In diesem Zusammenhang wurde ein mutmaßlicher Kollege des Langfingers von den Beamten des Polizeireviers Offenburg kontrolliert, wobei sich herausstellte, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem entwendeten Bier dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell