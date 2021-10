Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl aus Auto, Warnung

Achern (ots)

Eine bislang unbekannte Person entwendete am Donnerstagabend im Bereich eines Parkplatzes "Am Autobahnzubringer" in der Zeit wischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr eine Tasche aus einem PKW. Der Langfinger schlug die Scheibe des geparkten Wagens ein, um an das Diebesgut zu gelangen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor Gegenstände, gerade auch Wertgegenstände, sichtbar im Auto liegen zu lassen.

/cp

