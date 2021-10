Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Einbruch in Kiosk

Rheinmünster (ots)

Am Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt in einen Kiosk zu verschaffen. In der 'Bahnhofstraße' hebelten die Täter zwischen 11:00 Uhr und 19:50 Uhr den Rollladen des Kioskverkaufsraum auf. Ob sie im Anschluss auch in den videoüberwachten Raum gelangten, ist bisher nicht geklärt. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-109 in Verbindung zu setzen. /sch

