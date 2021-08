Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Vermehrte Betrugsversuche

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ep) Am Samstag zeigten Anwohner im Bereich des Polizeikommissariats Sarstedt vermehrt Betrugsversuche an. Die Täter versuchten unter anderem per Post mit Zahlungsaufforderungen zu nie erbrachten Leistungen Geld zu erlangen. Dabei gaben sie sich als Inkassounternehmen aus. Zu den bekannten Fällen, sich als Polizeibeamter auszugeben, kam es in den letzten Tagen zu einer weiteren Vorgehensweise. Dabei versuchten Täter Zählernummern von Gas- und Wasserzählern zu erfragen. Mit den erlangten Nummern haben sie die Möglichkeit Verträge abzuschließen und Prämien zu erhalten. Bisher blieb es in allen bekannten Fällen bei Versuchen.

