Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 19. April 2022, zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der St.-Willehad-Straße den rechten hinteren Reifen des schwarzen PKW Audi A3 einer 18-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - unnützes Hin- und Herfahren innerhalb des Stadtgebietes

Am Freitag, 15. April 2022, zwischen 19.50 Uhr und 20.35 Uhr, fiel ein 31-jähriger PKW-Fahrer den diensthabenden Beamten im Rahmen der Streifentätigkeit mehrfach auf, weil er im Cloppenburger Stadtgebiet offensichtlich ziellos umherfuhr. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 19. April 2022, wurde um 16.35 Uhr in der Lupinenstraße ein 45-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, weil an seinem Fahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht war. In diesem Kontext ergab sich der Verdacht, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogen-Vortest bestätigte diesen Verdacht, sodass dem 45-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 16. April 2022, gegen 13.30 Uhr, kam es in der Hagenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer befand sich mit seinem schwarzen PKW OPEL Mokka oder Grandland mit verchromten Leisten im Einmündungsbereich von der Hagenstraße in die Bahnhofsstraße auf dem dortigen Linksabbiegestreifen. Als eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel ordnungsgemäß rechtsseitig an ihm vorbeifahren wollte, zog dieser plötzlich nach rechts rüber. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Der Schadensverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Am PKW der Garrelerin entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. April 2022, kam es gegen 13.50 Uhr auf der Potsdamer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 34-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pedelec den Geh-/Radweg entlang der Soeste. Er beabsichtigt nach rechts, unter die Brücke der Bundesstraße B213 in Richtung Ambührener See abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 79-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, welcher Geh-/Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 79-Jähhrige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Cappeln OT Sevelten - Diebstahl eines Rollers

Zwischen Montag, 18. April 2022, 23.30 Uhr, und Dienstag, 19. April 2022, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Eibenstraße den grauen Roller des Herstelles KWANG YANG vom Grundstück eines 56-Jährigen aus Cappeln. Der Roller wurde später in Sevelten, Helskamp, im Brunskuhlenbach liegend, wieder aufgefunden. Der Roller wies Beschädigungen auf. Die Frontabdeckung wurde offensichtlich gewaltsam entfernt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. April 2022, um 16.45 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße in Bühren zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße B69 aus Richtung Vechta kommend in Richtung Bundesstraße B72. Eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt beabsichtigte, nach links in die Palmpohler Straße abzubiegen. Sie stand verkehrsbedingt wartend auf der Fahrbahn. Der Niederländer übersah dies und fuhr auf den PKW der Goldenstedterin auf. Hierdurch wurde ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit dem LKW eines 60-Jährigen aus Bruchhausen-Vilsen. Die 34-Jährige wurde durch den Unfall verletzt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 15.400 Euro.

Molbergen - Diebstahl von vier Bienenvölkern

Zwischen Dienstag, 12: April 2022, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 14. April 2022, 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Waldgebiet am Soestenweg die Bienenvölker inklusive Ablegerkästen eines 47-Jährigen aus Molbergen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. April 2022, kam es um 18.00 Uhr auf der Matrumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 18-Jährige aus Lastrup befuhr mit ihrem PKW die Matrumer Straße in Richtung Molbergen. Ein 19-Jähriger aus Cloppenburg befuhr den Ermker Weg von Molbergen aus kommend in Fahrtrichtung Ermke. Mit in seinem Fahrzeug befanden sich ein 19-Jähriger aus Cloppenburg, sowie eine 17-Jährige aus Emstek. Im Kreuzungsbereich Ermker Weg/Matrumer Straße angekommen, übersah er die von links kommende und bevorrechtigte Lastruperin, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierdurch entstand Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Insassen aus dem PKW des 19-Jährigen blieben unverletzt.

Garrel - Diebstahl von Gartentischen und -stühlen

Zwischen Sonntag, 16. April 2022, 16.30 Uhr, und Dienstag, 19. April 2022, 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße zwei Gartentische und diverse Gartenstühle einer Bäckereifiliale, welche sich in der Filiale eines dortigen Verbrauchermarktes befindet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Löningen - versuchter Einbruch in den Geräteraum der ev.-luth. Kirche

Am Donnerstag, 14. April 2022, gegen 16.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter mittels die Tür zum Geräteraum der evangelisch-lutherischen Kirche in der Haselünner Straße gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Diebstahl eines GPS-Senders samt Monitor

Zwischen Samstag, 16. April 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 18. April 2022, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kastanienallee den GPS-Sender samt Monitor vom Dach bzw. aus der Fahrerkabine des CASE Ackerschleppers eines 55-Jährigen aus Löningen. Der Ackerschlepper stand zum Tatzeitpunkt in der Maschinenhalle des 55-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. April 2022, kam es gegen 05.35 Uhr auf der Bundesstraße B68 (Cloppenburger Straße) zu einem Verkehrsunfall: Ein 56-Jähriger aus Quakenbrück befuhr mit seinem PKW die B68 in Fahrtrichtung Quakenbrück. Ein 51-Jähriger aus Bakum befuhr mit seinem PKW die Alte Cloppenburger Straße in Richtung Nordwest-Tangente. Im Kreuzungsbereich der B68 übersah der 56-Jährige das Rotlicht der dortigen Ampelanlage, sodass es zu einem Zusammenstoß beider PKW kam. Durch den Unfall wurde der Quakenbrücker leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell