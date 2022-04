Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einsatzgeschehen "Osterfeuer" in den Landkreisen Cloppenburg & Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im gesamten Inspektionsgebiet fanden an diesem Osterwochenende wieder Osterfeuer statt. Während im Bereich Vechta und im Nordkreis Cloppenburg ein normales Einsatzaufkommen für ein solches Veranstaltungswochenende festzustellen war, hatte die Polizei im Bereich Cloppenburg mehrere Einsätze zu bewältigen. Unter anderem mussten Körperverletzungsdelikte und ein Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten aufgenommen werden.

Darunter gerieten also während eines Osterfeuers am Montag, 18. April 2022, gegen 3.00 Uhr, in Löningen, zwei Männer (35 & 32 Jahre alt) mit mehreren Personen in Streit. Dieser Streit eskalierte und einer der beiden Männer warf eine Glasflasche gegen einen 21-jährigen Mann. Die beiden Männer flüchteten daraufhin, wurden aber von anderen Personen verfolgt und festgehalten. Dabei stürzte einer der Tatverdächtigen und verletzte sich. Der 21-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der gestürzte Tatverdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 18. April 2022, gegen 1.00 Uhr wurde ein 36-jähriger Besucher des Osterfeuers in Emstek vom Sicherheitsdienst des Festzeltes verwiesen. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv und schlug auf die Mitarbeiter ein, um wieder Einlass zu erhalten. Der 36-Jährige verhielt sich auch während der Sachverhaltsaufnahme derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Bei einem Osterfeuer in Cappeln am Montag, 18. April 2022, gegen 2.00 Uhr, gerieten zwei Gruppen immer wieder in Streit. Um den Streit zu schlichten, sprach die Polizei zunächst Platzverweise aus. Kurz darauf kam es allerdings erneut zu Streitigkeiten, die schließlich in einer Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann aus Cappeln und einem 22-jährigen Mann aus Wilhelmshaven endeten. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 18. April 2022, um kurz vor 2 Uhr, kam es bei einem Osterfeuer in Bethen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 42-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der 38-jährige Tatverdächtige aus Cloppenburg konnte durch zwei Polizeidiensthundeführer im Nahbereich des Tatortes festgestellt werden. Nachdem sie sich zu erkennen gegeben haben, griff der 38-jährige Tatverdächtige einen der beiden Polizeibeamten an. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Der Tatverdächtige konnte schließlich unter Einsatz des Reizstoffsprühgeräts unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden.

