Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Rollerdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 18. April 2022, 10.38 Uhr und Dienstag, 19. April 2022, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen silbernen/grauen Roller der Marke Kwang Yang von einem Grundstück in der Eibenstraße. Der Roller wurde später in Sevelten, Helskamp, im Brunskuhlenbach liegend aufgefunden. Der Roller wies Beschädigungen auf und die Frontabdeckung wurde gewaltsam entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

Am Montag, 18. April 2022, zwischen 15.00 Uhr und 21.20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu den Räumlichkeiten einer Christengemeinde in der Huntestraße. Hier wurden diverse Elektrogeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

Am Montag, 18. April 2022, zwischen 6.00 Uhr und 8.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen den Lack eines Kia Rio, welcher in der Sandloher Straße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 18. April 2022, um 12.47 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf der St.-Gabriel-Straße in Richtung St.-Michael-Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete ein von links kommender 27-jähriger Autofahrer aus Oyten die Vorfahrt des Radfahrers. Der 80-jähriger Fahrradfahrer musste anhalten, woraufhin seine hinter ihm mit einem Fahrrad fahrende 80-jährige Frau stürzte. Die Cloppenburgerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 18. April 2022, um 17.25 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf dem Kessener Weg in Richtung Stadtmitte auf der Fahrbahn. Ein 37-jähriger Kraftradfahrer wollte den Fahrradfahrer überholen, als dieser ohne Vorankündigung nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide leicht verletzten. Der Kraftradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Versammlung "Friedensgebet"

Am Montag, 18. April 2022, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, fand in der Langen Straße eine angezeigte Versammlung in Form eines ökumenischen Gottesdienstes unter dem Thema "Friedensgebet" statt. In der Spitze nahmen etwa 70 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

Cloppenburg - Versammlung/Protest gegen die Corona-Politik

Am Montag, 18. April 2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, fand in der Innenstadt, beginnend am Rathaus, eine nicht angezeigte Versammlung statt. In der Spitze nahmen 33 Personen am Aufzug teil. Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

