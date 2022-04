Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 17/18.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am 16.04.2022 in der Zeit von 11:10 - 11:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in 49429 Visbek, Rechterfelder Straße 32, dortiger Parkplatz vor dem dortigen Drogeriegeschäft. Der bislang Unbekannte beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgeparkten PKW einer 24-jährigen aus Vechta. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vermutlich handelt es sich um einen weißen flüchtigen PKW. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW oder der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta, 04441/9430, zu melden.

Vechta - Überladung eines Holztransporters

Am 16.04.2022 gegen 10:30 Uhr wurde ein Holztransporter in 49377 Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Holz stammte aus einem Waldgebiet und wird zu Kaminholz verarbeitet. Bei einer durchgeführten Wägung konnte eine Überladung um 16 % festgestellt werden. Insgesamt wog das Fahrzeuggespann über 46 t. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Überladung und gegen den Halter wird ein Verfahren wegen Gewinnabschöpfung eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 17.04.2022 ereignete sich gegen 09:42 Uhr in Dinklage ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der "Bünner Ringstraße" und "Hof Kröger". Die 42-jährige Pkw-Führerin aus Dinklage beabsichtigte von der Straße "Hof Kröger" nach rechts in die "Bünner Ringstraße" abzubiegen, als der andere Pkw-Führer (68 Jahre) aus Dinklage im Kreuzungsbereich mittig die Fahrbahn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich die Pkw-Führerin leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Vechta - Schwerer Verkehrsunfall am Bahnübergang-

Am 17.04.2022; kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Bahnübergang an der Oldenburger Straße in Vechta. Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cappeln befuhr den Radweg entlang der Oldenburger Straße in Richtung Ortsausgang. Aufgrund eines herannahenden Zuges der Nord-West-Bahn hatten sich bereits die Bahnschranken gesenkt, das Rotlicht war in Betrieb und mehrere Fahrzeuge standen bereits vor den Schranken. Der 63-jährige Pedelec-Fahrer nahm dieses aus bislang unbekannter Ursache nicht wahr und überquerte den für Radfahrer unbeschrankten Bahnübergang. Hierbei kam es zur Kollision mit der Nord-West-Bahn, welche die Strecke in Richtung Bremen befuhr. Der 63-jährige Pedelec-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Osnabrück transportiert. Zur Unfallzeit befanden sich mehrere Fahrgäste im Zug, welche wie der Zugführer unverletzt blieben. Zur Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden.

