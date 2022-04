Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Vechta vom 17.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 15.04.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.04.2022, 07:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe der Tür zum Innenhof des Schulgeländes der Liobaschule in Vechta. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, 16.04.2022, 18:34 Uhr, kommt es in 49377 Vechta, Osloer Straße, dortige Ein-/Ausfahrt des Tankstellengeländes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Der Pkw-Führer beabsichtigte vom Tankstellengelände nach rechts auf die Osloer Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg stand. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und an Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 16.04.2022, gegen 21:21 Uhr, kam es in der Dammer Straße Höhe Hausnummer 25 in Damme, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Das Kind überquerte die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Identität zu machen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Damme unter 05491-999360 zu melden.

Vechta - Gemeinschaftlich begangene Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, 17.04.2022, gegen 04:30 Uhr, kam es in Vechta bei der Wunderbar durch 7 männliche unbekannte Täter zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 41-jährigen männlichen Opfers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

