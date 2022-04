Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung

Am 15.04.2022, gegen 23:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Stromverteilerkasten durch Umtreten mit dem Fuß auf dem Geh- und Radweg in der Lindenallee in 49624 Löningen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432/80384-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 15.04.2022, um 21:37 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Cloppenburg die Löninger Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 22-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

