POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 14/15.04.2022

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 14.04.2022; 14:28 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Vechta die Wildeshauser Straße in Goldenstedt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde die Weiterfahrt untersagt, so dass der Beschuldigte mit seinem Sozius zusammen das Motorrad nach Hause schob.

Goldenstedt - Überladung/ Einleitung eines Gewinnabschöpfungsverfahren-

Am 14.04.2022; 14:10 Uhr, wurde bei einem Langholztransport in Goldenstedt, Hagebuttenstraße, eine Überladung von 20 Prozent festgestellt. Der 65-jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe transportierte sog. Windwurfholz mit einem Gesamtgewicht von 46 t von Lohne nach Goldenstedt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer sowie ein Gewinnabschöpfungsverfahren gegen den verantwortlichen Beförderer, einem Unternehmen aus Friesoythe, eingeleitet.

Dinklage -Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte/ Gefährliche Körperverletzung-

Am 14.04.2022; 20:00 Uhr, kam es in Dinklage, Lohner Straße (Kreisverkehr), zu einem tätlichen Angriff auf einen 61-jährigen Polizeibeamten aus Lohne. Zwei stark angetrunkene Dinklager ( 17 Jahre/ 41 Jahre) standen auf der genannten Straße und wurden vom Polizeibeamten aufgefordert, von der Fahrbahn zu treten. Unvermittelt schlugen die beiden Personen auf den Polizeibeamten ein und verletzten diesen nicht unerheblich. Durch hinzugerufene Einsatzkräfte wurden die Personen festgenommen und dem PK Vechta zugeführt, wo der 41-jährige Täter im polizeilichen Gewahrsam verblieb. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Warnhinweis auf Taschendiebe-

Im Verlauf der letzten Tage kam es im Stadtgebiet Vechta vermehrt zu Taschendiebstählen. Die bislang unbekannten Täter nutzten das hohe Personenaufkommen in Einkaufsmärkten oder öffentlichen Verkehrsmitteln zur Tatbegehung. Die Polizei Vechta möchte in Verbindung mit dem anstehenden Osterfest und den damit einhergehenden Einkäufen die Bürger sensibilisieren. Achten Sie besonders an Örtlichkeiten mit hohem Personenaufkommen auf ihre Wertsachen. Verschließen Sie stets Handtaschen, legen sie ihre Taschen nicht unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen ab und tragen Sie Geldbörsen oder Mobiltelefone wenn möglich eng am Körper. Sollten Ihnen Personen in diesem Zusammenhang verdächtigt vorkommen, können Sie jederzeit den Polizeinotruf 110 verständigen.

