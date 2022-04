Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. April 2022, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Diepholzer Straße, die beigefarbene Leder-Geldbörse samt Inhalt einer 86-Jährigen aus Vechta, als diese Einkäufe in dem dortigen Lebensmittel-Discounter tätigte. Ihre Geldbörse hatte die 86-Jährige zum Tatzeitpunkt auf dem Klappsitz des mitgeführten Einkaufswagens abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Sparschweins

Am Mittwoch, 13. April 2022, zwischen 15.40 Uhr und 15.50 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte jugendliche Täter in der Burgstraße ein orangefarbenes Sparschwein vom Armaturenbrett des Moobilplus-Stadtbusses. Dieser stand zum Tatzeitpunkt fahrplanmäßig mit geöffneter Tür an der dortigen Haltestelle Burgstraße/Altes Finanzamt. Zwei Jugendliche betraten den Bus. Einer von ihnen nahm zielgerichtet das Sparschwein an sich. Im Anschluss daran entfernten sich beide Täter fußläufig in Richtung Mühlenstraße. Sie konnten durch die Busfahrerin, eine 55-jährige Frau aus Twistringen, wie folgt beschrieben werden:

- ca. 15 bis 16 Jahre alt, - südländisches Erscheinungsbild, - beide sehr schlank - dunkel gekleidet (1 Täter trug einen schwarzen Pullover und eine Jeans), - frisch rasierte Haare an den Seiten.

Die beiden Jugendlichen waren der Fahrerin bereits am Vortag an der Bushaltestelle beim Bahnhof in Goldenstedt aufgefallen, weil sie dort ebenfalls den Bus bestiegen und zielgerichtet nach der Trinkgeldkasse gegriffen hatten. Nachdem sie den beiden Jungs hinterhergerufen hatte, die Polizei zu alarmieren, stellen diese das Sparschwein wieder an seinen Platz zurück und liefen davon.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, wurde das entwendete Sparschwein durch eine 33-jährige Zeugin in einem Hinterhof der Mühlenstraße "geschlachtet" aufgefunden. Im Vorfeld hatte sie beobachtet, wie zwei Jugendliche einen dort auf dem Boden liegenden Gegenstand zerstörten, eilig etwas aufhoben und dann zügig in Richtung Philosophenweg wegliefen. Bei einer Nachschau stellte die Zeugin fest, dass es sich um den Inhalt des zerborstenen Sparschweins gehandelt haben musste. Sie wandte sich umgehend an die noch an der Einsatzörtlichkeit anwesenden Beamten.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (0441) 9430 entgegen

Vechta - Diebstahl aus Verkaufsautomat

Am Mittwoch, 13. April 2022, in der Zeit von 02.30 Uhr bis 05.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, die Scheibe eines Verkaufsautomaten für Getränke und Snacks und entwendeten den darin befindlichen Inhalt. Der Automat ist unter dem Vordach des dortigen Lebensmittelmarktes aufgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Metallschrott-Containers

Von Dienstag, 12. April 2022, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 13. April 2022, 06.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Tonnenmoor, auf das Gelände einer dortigen Kiesgrube. Sie befuhren das Gelände mit einem Lkw und stahlen einen blauen Container mit Metallschrott. Der Container hat ein Fassungsvermögen von 30 m³. Zum Aufladen des Containers ist ein LKW mit Aufladehaken erforderlich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 13. April 2022, um 15.15 Uhr, befuhr eine 12-Jährige aus Vechta mit einem Elektrokleinstfahrzeug die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl für den E-Scooter kein Versicherungsschutz mehr bestand. An dem Fahrzeug war noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Dem Mädchen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Eltern informiert.

Um 16.55 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Straße An der Gräfte, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. An dem Fahrzeug war noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 53-Jährige aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Füchteler Straße in Vechta, obwohl die Pflichtversicherung für das Fahrzeug erloschen war. Auch an ihrem Fahrzeug war noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls gegen 17.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. April 2022, 21.55 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Keetstraße in Lohne in Fahrtrichtung Bakumer Straße. Ein 50-Jähriger Lohner befuhr die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Vechtaer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 01. April 2022, 12.00 Uhr, und Dienstag, 12. April 2022, 13.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Voßpad den grauen PKW Mercedes-Benz E220d eines 28-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 13. April 2022, gegen 18.10 Uhr, wurde im Lerchental ein 58-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Lohne kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 58-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem Lohner eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Diebstahl einer Handtasche

Am Mittwoch, 13. April 2022, um 14.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Ohlkenbergsweg die dunkelgraue Handtasche samt Inhalt (u.a. Geldbörse) einer 88-jährigen Frau aus Damme. Diese hatte ihre Tasche an den Fahrradlenker gehängt. Weil sie in ihrer Wohnung etwas vergessen hatte, lehnte sie das Fahrrad kurzzeitig an die Außenmauer des Mehrfamilienhauses. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war die Handtasche weg. Die Handtasche wurde der 88-Jährigen am Nachmittag des 13. April von einer Nachbarin ausgehändigt, welche sie wiederum von einem ihr unbekannten Mann entgegengenommen hatte. Bis auf das in der Geldbörse befindliche Bargeld, war der Inhalt der Tasche vollständig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. April 2022, gegen 22.25 Uhr, wurde in der Lindenstraße ein 38-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Neuenkirchen-Vörden kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

