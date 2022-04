Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg OT Stapelfeld - Diebstahl von zwei Pedelecs und Werkzeug

Zwischen Montag, 11. April 2022, 20.00 Uhr, und Dienstag, 12. April 2022, 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Osnabrücker Straße zwei E-Bikes, welche sich zum Tatzeitpunkt in einem Unterstand am Wohnhaus der 58-jährigen Eigentümerin befanden. Im Anschluss drangen die Täter in einen nebenliegenden Holzschuppen ein und entwendeten diverses Werkzeug. Die Pedelecs wurden ohne die dazugehörigen Akkus gestohlen. Detailliertere Angaben zu den E-Bikes bzw. zum Werkzeug liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Mercedes-Sterns

Zwischen Montag, 11. April 2022, 11.00 Uhr, und Dienstag, 12. April 2022, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der St.-Gabriel-Straße den Mercedes-Stern samt dazugehöriger Elektro-Technik aus dem Kühlergrill der grauen A-Klasse eines 32-Jährigen aus Cloppenburg. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf dem Mitarbeiter-Parkplatz des St.-Vincenz-Hauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstöße Pflichtversicherungsgesetz/Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 13. April 2022, wurde gegen 16.30 Uhr im Cloppenburger Weg eine 16-jährige Jugendliche auf einem e-Scooter festgestellt, für den kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Gegen 16.45 Uhr wurde in Staatsforsten, Werner-Baumbach-Straße, ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Cloppenburg festgestellt, dessen Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem Cloppenburger eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 13. April 2022, gegen 18.50 Uhr, wurde im Prozessionsweg ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Im Zuge der Durchsuchung des PKW eines 34-Jährigen aus diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. April 2022, zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Cappelner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke den abgestellten schwarzen Pkw FORD S-Max einer 35-Jährigen aus Cloppenburg und verursachte einen Schaden am Heck der Fahrerseite von 3000 Euro. Danach entfernte sich der Schadensverursacher von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 11. April 2022, wurde um 15.30 Uhr auf der Großen Straße ein 11-jähriges Mädchen auf einem e-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem Kind wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

Molbergen OT Resthausen - Diebstahl der technischen Geräteeinheit eines Ackerschleppers

Zwischen Montag, 06. April 2022, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 13. April 2022, 14.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Maschinenhalle in der Kastanienallee eine sogenannte Satellitenpeilungsanlage sowie eine RTK-Einheit von einem dort abgestellten grünen JOHN DEERE Ackerschlepper 6155R eines 55-Jährigen aus Resthausen. Die entwendete Vorrichtung befindet sich mittig oberhalb der Windschutzscheibe. Das dazugehörige, im Fahrerhaus befindliche Display wurde durch die Täter abmontiert und vor Ort zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

