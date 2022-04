Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. April 2022, zwischen 22.20 Uhr und 22.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse samt Inhalt einer 79-jährigen Frau aus Vechta aus deren Handtasche. Die 79-Jährige hielt sich zum Tatzeitpunkt in einem Theater in der Kolpingstraße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Mofa

Zwischen Montag. 11. April 2022 und Dienstag, 12. April 2022, 06.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Von-Liszt-Straße die in der Garage abgestellte schwarze Mofa des Herstellers TAIZHOU ZHONGNENG, Modell ALPHA MOTORS FALCON eines 19-Jährigen aus Vechta. Als besonderes Merkmal konnte seitens des Eigentümers angegeben werden, dass der rechte Spiegel der Mofa einen Sprung aufweist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Montag, 11. April 2022, 14.00 Uhr, bis Dienstag, 12. April 2022, 18.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Auf dem Horn, in den unbewohnten Neubau eines Mehrparteienhauses. In einer der Wohnungen beschmierten sie Wände und Fenster mit Farbe. Zudem wurde Harz auf dem Belag der Terrasse verteilt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - starke Rauchentwicklung

Am Dienstag, 12. April 2022, um 09.10 Uhr, kam es in der Telbraker Straße in einem im Hausflur eines dortigen Einfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung, ausgelöst durch einen dort befindlichen Pelletofen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vechta sowie auch der Schornsteinfeger erschienen vorsorglich Ort. Es entstand kein Gebäudeschaden. Auch die im Haus befindlichen Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren blieben unverletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Dienstag, 12. April 2022, 06.40 Uhr, verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B69 diverse Fahrzeugteile. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer eines weißen BMW 320d aus Hannover erkannte dies zu spät, wodurch es zum Unfall kam. Sein Fahrzeug erlitt Beschädigungen im Bereich der Achse. Die entstandene Schadenshöhe liegt bei ca. 2000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise bezüglich des Unfallverursachers vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. April 2022, gegen 00.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Fahrrad die Oldenburger Straße in Vechta. Als er beabsichtigte, die Kreuzung der Bundesstraße B69 in Fahrtrichtung Vardeler Weg zu überqueren, missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einer bevorrechtigten, anfahrenden Sattelzugmaschine eines 44-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Der Radfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholgehalt betrug 2,04 Promille. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruchsversuch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Montag, 06. April 2022, 12.00 Uhr, und Dienstag, 12. April 2022, 13.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Wahler Weg gewaltsam in das Wohnhaus eines 82-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Holdorf - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am Dienstag, 12. April 2022, wurde gegen 23.50 Uhr auf der Steinfelder Straße, Höhe Ostring, ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige den Pkw mit ausländischen Kennzeichen führte. Der Pkw war bereits im Jahre 2019 auf einen 53-jährigen Dinklager zugelassen worden, welcher seit 2013 seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland begründet hat. Ein Fahrzeug mit Auslandskennzeichen darf in Deutschland grundsätzlich nur bei einer vorübergehenden Nutzung - und dies auch nur für maximal 12 Monate - verwendet werden. Sobald der regelmäßige Standort des Fahrzeugs im Inland begründet wird, muss es unverzüglich in Deutschland zugelassen werden Aus diesem Grunde wurde gegen den Halter eine gesonderte Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. April 2022, kam es zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Dammer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken seines Fahrzeuges gegen den geparkten schwarzen PKW Renault Scenic eines 37-Jährigen aus Holdorf. Hierdurch wurden beide Türen der Beifahrerseite beschädigt. Es entstanden Dellen und Lackkratzer. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Der Schadensverursacher verließ den Unfallort unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 12. April 2022, wurde gegen 13.15 Uhr auf der Arkeburger Straße ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 12. April 2022, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Goldenstedter mit seinem Fahrrad den Siehen Weg in Goldenstedt in Richtung Oststraße. Hier stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache vom Fahrrad und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 11. April 2022, 22.10 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Lohne mit einem E-Scooter die Dinklager Straße in Lohne, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 12. April 2022, sollte gegen 18.40 Uhr in der Brinkstraße ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er versuchte zunächst, sich dieser Kontrolle über die Landwehrstraße bis zum Stadtpark zu entziehen, konnte aber letztlich gestellt werden. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 12. April 2022, kam es gegen 11.15 Uhr auf der Lager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 26-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem Motorrad die Lager Straße in Fahrtrichtung Dinklage. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er im Brückenbereich der Lager Straße die Kontrolle über seine Maschine. Sie geriet auf den Grünstreifen, streifte einen Leitpfahl, kollidierte mit zwei Straßenschildern und kippte um, wodurch der Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Sein Motorrad rutschte einige Meter weiter und blieb auf dem angrenzenden rechtsseitigen Radweg liegen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell