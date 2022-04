Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - Versammlungen im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Politik

Am Montag, 11. April 2022, fand in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, in Cloppenburg eine nicht angezeigte Versammlung bezüglich der derzeitigen Corona-Politik statt. Hieran nahmen ca. 20 Personen teil, welche, ausgehend vom Rathausplatz, durch den Innenstadtbereich der Stadt Cloppenburg liefen. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. In den übrigen Bereichen des Inspektionsgebietes, in denen in den zurückliegenden Monaten ebenfalls regelmäßig Spontanversammlungen stattgefunden hatten (Friesoythe, Vechta, Goldenstedt und Neuenkirchen-Vörden), wurden keinerlei Versammlungen festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell