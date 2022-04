Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sprengung eines Zigarettenautomaten

Am Montag, 11. April 2022, gegen 22.45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Einmündung zur Adlerstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Durch Anwohner wurde ein lauter Knall vernommen. Der Automat wurde durch die Detonation stark beschädigt und deformiert. Entwendet wurden Tabakwaren und Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung in mehreren Fällen

Zwischen Sonntag, 10. April 2022, 18.00 Uhr, und Montag, 11. April, 08.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bunzlauer Straße die Fensterscheibe eines 66-Jährigen aus Cloppenburg. Im selben Tatzeitraum wurde in der Syltstraße die Fensterscheibe eines 75-Jährigen Anwohners zerstört. In der Kösliner Straße und in der Wilke-Steding-Straße wurden jeweils die Gartenleuchten eines 62-Jährigen bzw. einer 61-Jährigen beschädigt.

Mehrere Anwohner der Ostlandstraße wandten sich in der Nacht zu Montag gegen 01.45 Uhr telefonisch an die Polizei und teilten mit, dass mehrere Jugendliche lautstark randalieren würden. Im gesamten Siedlungsgebiet konnten mehrere umgeworfene Mülltonnen, sowie ein umgekippter Pkw-Anhänger eines 55-Jährigen Anwohners, festgestellt werden. Der Anhänger blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Jugendlichen können im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Am darauffolgenden Morgen meldete sich ein 78-Jähriger Anwohner der Ostlandstraße und zeigte eine Beschädigung seines Blumenkübels an. Auch eine 43-Jährige meldete sich, deren Blumenvase inklusive einer Kunststoffkugel zerstört worden war.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 11. April 2022, wurde um 19.35 Uhr im Prozessionsweg eine 17-jährige Fahrerin eines Elektro-Scooters aus Cloppenburg festgestellt, an dem noch eine Versicherungsplakette aus dem Vorjahr angebracht war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den 49-jährigen Halter des Fahrzeugs, welcher die Fahrt zuließ, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, 11. April 2022, kam es gegen 07.35 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Meppen befuhr auf der B213 den linken Fahrstreifen im Bereich der 2+1-Führung in Fahrtrichtung Anschlussstelle Cloppenburg-Nord. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Nord und Cloppenburg-Mitte geriet ein PKW auf ihren Fahrstreifen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider PKW kam. Die Meppenerin wechselte daraufhin auf den rechten Fahrstreifen zurück. Die Unfallverursacherin überholte sie und entfernte vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es handelt sich bei ihr um eine 27-Jährige aus Cloppenburg. Der entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Um 18.30 Uhr auf der Bether Straße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht:

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Bundesstraße B213 aus Richtung Cloppenburg in Fahrtrichtung Ahlhorn. Zur selben Zeit wollte ein 34-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Peheim mit seinem LKW-Anhänger-Gespann an der Abfahrt Bundesstraße B72 auf die B213 in dieselbe Richtung auffahren. In diesem Moment lenkte der Unfallverursacher sein Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Peheimers, sodass dieser nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der LKW des 34-Jährigen prallte hierdurch in die Leitplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - -Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, dem 09. April 2022, gegen 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt einer 61-Jährigen aus Höltinghausen. Die Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt in einem Verbrauchermarkt Am Mühlencenter auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Montag, 11. April 2022, teilte ein Mitarbeiter des Essener Bauhofes der Polizei mit, dass die Innenwände einer Holzhütte auf dem Spielplatz in der Gartenstraße mit Farbe besprüht worden waren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zum Tatzeitraum liegen keine konkreten Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 11. April 2022, wurde um 15.40 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen in der Böener Straße, in Höhe der Einmündung Wiekend, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 11. April 2022, kam es gegen 13.45 Uhr auf der Menslager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger aus Herzlake hatte befuhr gemeinsam mit seinem 24-jährigen Sohn als Beifahrer mit einem PKW die Menslager Straße in Fahrtrichtung Löningen. In einer scharfen Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete in einem Graben. Die PKW-Insassen blieben unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Herzlaker wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3500 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Montag, 11. April 2022, kam es um 13.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Hildesheim und ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus Garrel befuhren in angegebener Reihenfolge die Hauptstraße in Garrel aus Richtung Varrelbuscher Straße kommend in Richtung Ortsmitte. Im Streckenverlauf musste der 40-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte der LKW-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW des Hildesheimers auf. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer des Hildesheimers, ein 56-Jähriger aus Hildesheim, leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell