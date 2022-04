Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW in zwei Fällen

Zwischen Freitag, 08. April 2022, 00.00 Uhr, und Sonntag, 10. April 2022, 18.50 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Warthestraße die Beifahrerscheibe eines auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abgestellten weißen Mercedes Kastenwagen 110 CDI eines 54-Jährigen aus Münster. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Am Sonntag, 10. April 2022, zwischen 00.30 Uhr und 12.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Friedrich-Pieper-Straße den Lack eines schwarzen PKW BMW 750d xDrive eines 34-Jährigen aus Cloppenburg. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf der Zufahrt des Geschädigten abgestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt 6000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. April 2022, kam es gegen 04.25 Uhr auf der Bundesstraße B72 auf der Friesoyther Straße zwischen der Abfahrt Bührener Tannen und Varrelbusch zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Friesoythe hatte mit seinem PKW, besetzt mit fünf Insassen (männlich (29 und 31 Jahre alt), weiblich (17, 25 und 30 Jahre alt; alle wohnhaft in Friesoythe), die B72 in Fahrtrichtung Friesoythe befahren. Im Streckenverlauf kam er mit seinem PKW auf gerader Strecke zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der 21-Jährige gegenlenkte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, beschädigte zunächst einen Leitpfosten, wühlte die Berme auf, stieß gegen einen ca. 2 Meter hohen Wall am Straßenrand (Trennung der B72 von der Straße "Alte Bundesstraße") überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Eine 17-jährige Mitfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die übrigen Insassen, sowie auch der Unfallverursacher, blieben unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,91 Promille. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Am verunfallten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 5500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Zwischen Freitag, 08. April 2022, 20.00 Uhr, und Samstag, 09. April 2044, 08.00 Uhr kam es auf dem Cappelner Damm zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug den Cappelner Damm in Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe der dortigen Unfallstelle bemerkte er offensichtlich die bauliche Verkehrsverengung auf der rechten Fahrbahnseite nicht und stieß gegen eine dort befindliche Warnbake. Diese wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sein Fahrzeug müsste im Frontbereich einen Schaden aufweisen.

Zwischen Samstag, 09. April 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. April 2022, 17.00 Uhr, kam es auf der Höltinghauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein brauner PKW Audi A4 Avant eines 25-Jährigen aus Cloppenburg war im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz hinter einem Haus abgestellt, als er durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Hierdurch entstanden Kratzer im Bereich der Beifahrerseite. Der Schadensverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. April 2022, kam es gegen 21.35 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-Jähriger aus Großenkneten befuhr mit seinem PKW die Straße Im Zuckergrund. Als er auf die Thüler Straße auffahren wollte, übersah er eine von links kommende 62-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe, welche die Thüler Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 10.000 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Sonntag, 10. April 2022, kam es gegen 23.55 Uhr, auf der Bundesstraße B213 zwischen Lastrup und Oldendorf zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 47-Jähriger aus Neubörger und ein 43-Jähriger aus Löningen befuhren mit ihren PKW die B213 in genannter Reihenfolge aus Richtung Lastrup kommend in Fahrtrichtung Löningen, als es in Höhe der Anschlussstelle Lindern aus bislang ungeklärter Ursache zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierdurch verkeilten sich beide PKW ineinander und kamen auf der linken Fahrspur (Überholspur, 2+1 System) zum Stillstand. Den vor Ort eingesetzten Kräften bot sich ein großes Trümmerfeld: Diverse Fahrzeugteile erstreckten sich über die gesamte Fahrbahn bis hin in den Seitenbereich. Beide Fahrzeugführer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lastrup, welche mit 34 Kameraden und sechs Fahrzeugen vor Ort war, geborgen werden. Der 47-jährige wurde schwer verletzt aus seinem Fahrzeug geborgen. Die Verletzungen des 43-Jährigen wurden als lebensgefährlich eingestuft. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe beträgt 10.000 Euro. Aufgrund des bislang noch unklaren Unfallhergangs wurden beide Fahrzeuge beschlagnahmt. Die B213 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 05.50 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

