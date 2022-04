Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 10.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Reifenstechen

Im Zeitraum vom 08.04.2022, 20:00 Uhr und 09.04.2022, 09:00 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter in der Straße Grünenmoor Ecke Elmendorffs Damm in Vechta einen Pkw-Reifen eines Opel Astra. Dieser war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Körperverletzung

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 20:45 Uhr, kam es vor einem Verbrauchermarkt an der Oyther Straße zu Streitigkeiten zwischen einem 57-jährigen und einem 22-jährigen, beide aus Vechta, zu Streitigkeiten. Im Zuge der Streitigkeiten schubste der 57-jährige den 22-jährigen zunächst und trat ihn dann mit dem Fuß gegen sein Bein. Der 22-jährige wurde leicht verletzt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Bulgarien mit seinem PKW die Straße Am Klapphaken. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Zuge der Kontrolle legte der 27-jährige einen gefälschten Ausweis sowie einen gefälschten bulgarischen Führerschein vor. Aus diesem Grund wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 27-jährigen eingeleitet. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro einbehalten, da der Mann keinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell