Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl von hochwertigen Elektrogeräten Am Freitag, 08. April 2022, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 00:55 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf ein Firmengelände in Molbergen an der Straße Göskenort und entwendeten diverse hochwertige Elektrogeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - "Z"-Symbol auf Firmenlogo

In der Zeit von Montag, 04. April 2022, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 07. April 2022, 08:00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter ein Firmenlogo in Garrel an der Hauptstraße. Da das "Z"-Symbol als Unterstützung der russischen Regierung und Armee in Bezug auf den Krieg in der Ukraine gewertet wird, stellt dies die öffentliche Billigung von Angriffskriegen dar. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der Telefonnummer 04474/939420 entgegen.

Essen - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot Am Donnerstag, 07. April 2022, um 18:15 Uhr, führte ein 37-jähriger Essener einen PKW in Essen in der Straße An der B 68, obwohl ein Fahrverbot gegen ihn bestand. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 08. April 2022, um 21:38 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Molberger mit seinem PKW in Cloppenburg die Molberger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, 08.April 2022, um 19:52 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Löninger mit seinem PKW in Löningen die Tabbenstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, 09. April 2022, um 03:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Garreler mit seinem PKW in Cloppenburg die Max-Planck-Straße, obwohl der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cappeln - Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Am Freitag, 08. April 2022, um etwa 13:00 Uhr, legte ein 19-jähriger Täter in einem Supermarkt in Cappeln an der Cloppenburger Straße zunächst sechs Flaschen Rum in seinen Einkaufswagen und verwahrte diese im weiteren Verlauf des Einkaufes in seinem mitgeführten Rucksack. Der Mann konnte gestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

