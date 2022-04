Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Urkundenfälschung und ohne Versicherung- Zeugenaufruf

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 15:30 Uhr, stoppte die Polizei in Bakum, in der Straße Install einen silbernen Pkw, Ford-Kombi, an dem britische Kennzeichen angebracht waren. Fahrer des Fords war ein 27-jähriger aus Mülheim/Ruhr, auf dem Beifahrersitz saß sein 35-jähriger Beifahrer, der in Deutschland nicht gemeldet ist. Bei der Durchsicht der mitgeführten Versicherungsdokumente für das Fahrzeug fielen den Beamten eindeutige Fälschungsmerkmale auf, daher bestand der Verdacht, dass für das Fahrzeug keine Versicherungsbeiträge gezahlt wurden. Aus diesem Grund wurden die Kennzeichen vor Ort eingezogen, die Weiterfahrt untersagt. Statt das Fahrzeug stehen zu lassen, fuhren die die beiden, trotz des Verbotes in zunächst unbekannte Richtung, offensichtlich ohne Kennzeichen, davon. Daher wurde eine Fahndung nach dem Pkw im Gemeindegebiet durchgeführt. Nur kurze Zeit später kamen die Zwei zu Fuß zur Polizeistation Bakum, da sich dort noch die Personaldokumente befanden, die zur Prüfung einbehalten wurden.

Zwischenzeitlich wurde den Beamten bekannt, dass der 27-jährige Fahrer zahlreiche Erkenntnisse wegen Betruges und Urkundenfälschungsdelikten hatte. Der 35-jährige Beifahrer hatte den Beamten zudem bei der Kontrolle falsche Personalien angegeben. Offensichtlich, weil zu seiner wahren Identität ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Limburg/Hessen vorlag. Aus diesem Grund wurde der 35-Jährige Beifahrer festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 27-Jährige Fahrer konnte die Polizeistation nach weiterführenden Ermittlungen, verlassen.

Gegen die Beiden wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Zulassung und falscher Namensangabe ermittelt. Zeugen die das Fahrzeug im Gemeindegebiet fahrend gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum unter der Telefonnummer 04446-95971-0 in Verbindung zu setzen

Bakum - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch, dem 06. April 2022 um 16.00 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Bakum, mit seinem Lkw den Burgring und beabsichtigte nach links auf den Burgweg abzubiegen. Dabei übersah er eine 29-Jährige Pedelec-Fahrerin aus Bakum, welche den dortigen Gehweg befuhr. Durch den Aufprall stürzte die Bakumerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1600,00 Euro.

Damme - Betriebsunfall unter Einsatz eines Rettungshubschraubers

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 05.30 Uhr, kam es in der Straße Am Osterberg zu einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Hier wurde ein 56-Jähriger aus Damme mit dem Tritt einer Kuh am Kopf schwer verletzt, sodass er mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste.

Holdorf - Angebliche Handwerker stehlen Bargeld

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 13.00 Uhr, geben sich zwei bislang unbekannte, männliche Täter in der Steinfelder Straße als Handwerker aus. Sie verschafften sich Zutritt zum Haus eines Ehepaares (76 und 83 Jahre) aus Holdorf indem sie vorgaben, dass es in der Nachbarschaft zu einem Rohrbruch gekommen sein soll. Später musste seitens des Ehepaars festgestellt werden, dass eine dreistellige Summe an Bargeld aus dem Haus entwendet worden ist. Einer der beiden Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 170 cm - 25-30 Jahre alt - sprach akzentfreies deutsch - normale bis schlanke Figur - Mundnasenschutz getragen - dunkle Arbeitsbekleidung mit einem grünen Streifen

Lohne - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 17.45 Uhr, wurde ein 39-Jähriger aus Lohne, auf der Landwehrstraße kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Lohner seinen Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, sodass ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Diebe geben sich als Techniker aus

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 15.00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Tür einer 81-Jährigen aus Lohne, Landwehrstraße und gaben sich als Techniker aus, welche die Wasserzufuhr im Haus überprüfen müssten. Während ein Täter die Anschlüsse überprüfte, entwendete der andere Täter Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Fahnenmast

Von Dienstag, dem 05. April 2022 um 20.00 Uhr bis Mittwoch, dem 06. April 2022 um 06.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Edelstahl-Fahnenmast vor einer Bäckerei, in der Brägeler Straße. Eine am Fahnenmast befestigte Werbefahne des Geschäftes wurde entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Telekommunikationsshop

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 04.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, gewaltsamen Zutritt in die Räume eines Telekommunikationsshops. Entwendet wurden ca. zehn Demo-Handy der Marken Huawei, IPhone und Samsung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter, die schwarze Ledergeldbörse eins 62-Jährigen aus Goldenstedt, aus seiner Jackentasche. Der Goldenstedter befand sich zur Tatzeit in einem Lebensmittelgeschäft im Falkenweg. Im Anschluss an die Tat wurde versucht, mit der darin befindlichen Kreditkarte Geld abzuheben, was misslang. In der Geldbörse befanden sich persönliche Gegenstände und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441.943-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell