Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung für den Nordkreis - Einbruch in Bäckerei

Cloppenburg/Vechta (ots)

Entgegen der Meldung vom heutigen Morgen ist nicht die Bäckerei-Filiale in der Straße Lange Straße in Friesoythe angegangen worden. Bei dem aktuellen Tatort handelt es sich um die Bäckerei-Filiale in der Straße Lange Straße in Barßel:

Zwischen Mittwoch, dem 06. April 2022 um 19.00 Uhr und Donnerstag, dem 07. April 2022 um 03.55 Uhr, verschaffen sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Lange Straße. Dort wird ein Safe und Bargeld in vierstelliger Summe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel unter der Telefonnummer 04499-92220-0 in Verbindung zu setzen.

