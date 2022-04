Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, dem 06. April 2022 gegen 12.10 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Barßel mit seinem PKW die Westmarktstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte er diese, geradeaus in Richtung Detern überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-jährigen aus Tange. Die beiden Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Ein Hund, der sich im Pkw der 56-jährigen befand, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,00 Euro.

Friesoythe - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Mittwoch, dem 06. April 2022 um 19.00 Uhr und Donnerstag, dem 07. April 2022 um 03.55 Uhr, verschaffen sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Lange Straße. Dort wird ein Safe und Bargeld in vierstelliger Summe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 in Verbindung zu setzen.

