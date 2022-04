Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse und anschließender Zahlung

Am Samstag, dem 02. April gegen 13.00 Uhr, wurde die Geldbörse eines 50-Jährigen aus Garrel, aus einem Spind eines Fitness-Centers in der Mühlenstraße entwendet. Am Folgetag, wurde mit der EC-Karte, widerrechtlich eine Zahlung in der benachbarten Tankstelle getätigt. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, sowie eine geringe Summe an Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leichtverletztem E-Scooter-Fahrer

Am Montag, dem 04. April 2022 um 14.10 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Kirchstraße in Richtung Quakenbrück und beabsichtigte dort nach rechts in die Calhorner Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 20-Jährigen aus Essen (Oldenburg), welcher mit seinem E-Scooter auf dem dortigen Gehweg fuhr. Der junge Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass für den E-Scooter keine Pflichtversicherung bestand. Neben dem eigentlichen Verkehrsunfall, welcher der 49-Jährige verursachte, erwartet den 20-Jährigen nun ein eigenständiges Verfahren gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, dem 06. April 2022 um 13.45 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus Essen (Oldenburg) die Osteressener Straße und beabsichtigte nach links auf die Bevener Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigen 36-Jährigen aus Essen (Oldenburg), welcher die Bevener Straße in Richtung Bevern befuhr. Die beiden Unfallbeteiligten und ein 20-jähriger Beifahrer aus Essen (Oldenburg), welcher sich im Pkw des 36-Jährigen befunden hatte, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000,00 Euro.

Garrel - Diebstahl eines Fahrrads

Zwischen Freitag, dem 01. April 2022 um 22.00 Uhr und Samstag, dem 02. April 2022 um 01.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das blaue Damenrad der Marke Gazelle, von einem 59-Jährigen aus Garrel. Das Fahrrad stand zur Tatzeit in der Straße Am Sportplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter der Telefonnummer 04474-93942-0 entgegen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, dem 06. April 2022 um 07.50 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Löningen mit seinem Pkw die Ginger Straße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

