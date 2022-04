Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Betriebserlaubnis erloschen

Am Dienstag, dem 05. April 2022 um 14.00 Uhr, wurde ein 52-Jähriger aus Syke, mit seinem Pkw auf der Mühlenstraße kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann an seinem Pkw Veränderungen vorgenommen hatte, welche nicht in die Fahrzeugdokumente eingetragen waren. Des Weiteren waren erhebliche Fahrzeugmängel aufgefallen, sodass das Fahrzeug unmittelbar einer Prüfstelle zur Untersuchung vorgeführt worden ist. Sein Fahrzeug wurde stillgelegt, die Weiterfahrt damit untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Diebstahl von Fahrrädern

Am Sonntag, dem 03. April 2022 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Damenfahrrad, Batavus, einer 53-Jährigen aus Lohne, in der Ladestraße.

Am selben Tag, in der Zeit von 21.15 Uhr bis 21.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Damenfahrrad, Victoria, einer 16-Jährigen aus Lohne, in der Lindenstraße.

Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß gegen Pflichtversicherung

Am Dienstag, dem 05. April 2022 um 23.52 Uhr, wurde ein 33-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem E-Scooter auf der Straße Hörsten angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl eines Fahrrads

Zwischen Montag, dem 04. April 2022 um 22.00 Uhr und Dienstag, dem 05. April 2022 um 14.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei Fahrräder der Marke Bulls, in der Straße Bremer Tor, von einem Fahrradstellplatz. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Kellerräume

Von Montag, dem 04.April 2022 um 20.00 Uhr, bis Dienstag, dem 05. April 2022 um 02.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in Vechta, Feldmannskamp, in den Keller eines Mehrparteienhauses. Hier verschafften sie sich gewaltsamen Zugang zu zwei Kellerräumen. Entwendet wurde eine Fernsehbildröhre des Herstellers Samsung, zwei Kinderwagen, zwei Bettgestelle und einen Satz befelgte Reifen für einen Pkw Daimler C-Klasse. An den Kellerräumen selber entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Kellerraum

Von Freitag, dem 01. April 2022 um 17.00 Uhr, bis Dienstag, dem 05. April 2022 um 11.00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in Vechta, Antonuisstraße, in den Keller eines Mehrparteienhauses. Darin öffneten sie gewaltsam, drei in der Waschküche befindliche Münzautomaten und entwenden daraus Waschmünzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherung

Am Dienstag, dem 05. April 2022 um 10.47 Uhr, wurde ein 23-Jähriger aus Visbeck mit seinem E-Scooter auf der Franz-Vorwerk-Straße angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Diebstahl von Baustelle

Von Donnerstag, dem 31. März 2022 um 16.30 Uhr bis Freitag, dem 01. April 2022 um 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Pastor-Höpken-Straße, auf das Gelände eines im Bau befindlichen Hauses und entwendeten mehrere Pakete Dämmungsmaterial. Das Baustellengelände war mittels eines Bauzaun gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Montag, dem 04. April 2022 in der Zeit von 23.00 bis 23.59 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Mauer in der Pfarrer-Neteler-Straße, eines 35-Jährigen aus Goldenstedt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit. Über die Höhe des Sachschadens, kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

