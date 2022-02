Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Winterberg (ots)

In Züschen kam es in der Straße Zum Homberg zu mehreren Einbrüchen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen die Täter in mehrere Objekte eines Skigebietes ein. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

