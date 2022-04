Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung Am Donnerstag, dem 31. März 2022, kam es in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 07.15 Uhr zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Steinfelder Straße, Ecke Rüschendorfer Straße. Zeugen, welche Personen bemerkt haben die sich hier auffällig verhalten haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter 05491-99936-0 in Verbindung zu setzen. ...

