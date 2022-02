Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer vor Polizeiinspektion angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 01.02.2022, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger vom Parkplatz der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und wollte auf die Friesenheimer Straße nach rechts in Richtung Brunckstraße auffahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 23-Jähriger Radfahrer auf dem Fahrradweg Friesenheimer Straße Richtung Oppau, welcher parallel zur Friesenheimer Straße verläuft. Auf der Höhe der Parkplatzeinfahrt fuhr der 26-Jährige den kreuzenden Radfahrer an. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto wurden beschädigt.

