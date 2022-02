Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger greift Frau an die Brust - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag kontaktierte eine Frau im Hauptbahnhof Köln die Bundespolizei, nachdem ihr kurz zuvor ein Mann im Vorbeigehen an die Oberweite gefasst haben soll. Die Beamten konnten den Mann stellen und zogen ihn zur Verantwortung.

Am 12.02.2022 gegen 18:10 Uhr wurde die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof zur C-Passage gerufen, wo sich eine 43-jährige Frau aus Düsseldorf befand, welche angab, von einem Mann sexuell belästigt worden zu sein. Der Tatverdächtige befand sich ebenfalls vor Ort, er wurde durch Personal der DB Sicherheit festgehalten. Die Düsseldorferin erzählte den Beamten, dass der 24-jähige Mann ihr unerwartet im Vorbeigehen an die Brust gefasst hatte. Da der Mann sich unkooperativ verhielt und sich nicht auswies, verbrachten die Beamten ihn zur Dienststelle und durchsuchten seine Sachen nach Ausweisdokumenten. Sie wurden auch fündig: Der Mann wies sich mit rumänischer Identitätskarte aus und konnte einen Wohnsitz in Linnich nachweisen. Zeitgleich wurde eine Videoauswertung durchgeführt, welche die Tathandlung, wie von dem Opfer beschrieben, darstellte. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein und erteilte ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell