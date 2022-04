Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich der PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Prävention - Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zum Nachteil von Kriegsflüchtlingen

Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine kommt eine große Anzahl von Flüchtenden in Deutschland an. Allein am Messebahnhof Hannover-Laatzen treffen aktuell täglich etwa 1.000 Menschen ein, die von hier aus in das Bundesgebiet weiterverteilt werden.

Viele Flüchtlinge kommen aber auch über private Initiativen zu uns direkt in die Landkreise Cloppenburg und Vechta. Ein sehr großer Anteil von ihnen sind Frauen und Kinder.

Mehrmals wurde inzwischen beobachtet, dass gezielt Frauen angesprochen wurden, offenbar mit dem Zweck der sexuellen Ausbeutung oder aus ähnlichen Motiven. Die Medien haben darüber berichtet. Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat hierauf zugeschnittene Präventionshinweise in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache entwickelt.

Diese Hinweise stehen als Bildanhang in diesem Artikel, sowie auf der Homepage der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter www.polizei-cloppenburg.de , als Download zur Verfügung.

