Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse und anschließender Zahlung Am Samstag, dem 02. April gegen 13.00 Uhr, wurde die Geldbörse eines 50-Jährigen aus Garrel, aus einem Spind eines Fitness-Centers in der Mühlenstraße entwendet. Am Folgetag, wurde mit der EC-Karte, widerrechtlich eine Zahlung in der benachbarten Tankstelle getätigt. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, ...

mehr