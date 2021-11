Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211108-5: Senior nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Am Samstagmorgen (6. November) ist ein 77-Jähriger gegen 8.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Brühl schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Laut derzeitigem Sachstand war der Mann zuvor mit seinem Leichtkraftrad auf der Straße 'Zum Sommersberg' in Richtung Frechener Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (45) mit seinem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Weiler Straße. An der Kreuzung der Straße 'Zum Sommersberg' kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der 77-Jährige stürzte dabei von seinem Roller und zog sich schwere Verletzungen zu.

Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (sc)

