Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftrads

Am Mittwoch, dem 06. April 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 21.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das unter einem Carport stehende Kleinkraftrad, in der Lupinenstraße. Das Kleinkraftrad der Marke Zhejiang QianJiang, gehört zu einem 57-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 entgegen.

Dwergte - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, dem 07. April 2022 um 15.00 Uhr, befuhr eine 32-Jährige aus Peheim, mit ihrem Pkw die Dorfstraße in Richtung Grönheim. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich sie diesem aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit zwei Bäumen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.

Löningen - Betriebserlaubnis erloschen

Am Mittwoch, dem 06. April 2022 um 17.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 18-Jährigen aus Löningen, mit seinem Pkw in der Straße Südtangente. Dieser hatte seine Fahrtrichtungsanzeiger zu sogenannten "US-Standlichtern" umcodiert was dazu führte, dass die Betriebserlaubnis seines Pkw mit dieser Veränderung erloschen war. Ein Verfahren wurde gegen den Löninger eingeleitet.

Molbergen - "Z" Symbol auf Verkehrsschild gesprüht

Am Donnerstag, dem 07. April 2022, musste um 17.25 Uhr festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter in der Emsstraße ein Verkehrsschild beidseitig mit einem "Z" besprühten. Da das "Z"-Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee in Bezug auf den Krieg in der Ukraine gewertet wird, stellt dies die öffentliche Billigung von Angriffskriegen dar. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475-94122-0 entgegen.

