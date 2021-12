Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Maskierte Randalierer am Geldautomat

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 22.12.2021, machte ein Passant eine äußerst verdächtige Wahrnehmung. Er sah, wie sich eine mit einer Sturmhaube maskierte Person in den in der Seilmattenstraße in Waldkirch-Kollnau befindlichen Geldautomatenraum begab.

Der Zeuge machte alles richtig:

Er ging unauffällig weiter und alarmierte aus sicherer Entfernung die Polizei. Das Geschehen konnte er bis zum Eintreffen der Polizei weiter beobachten und telefonisch "live" dem Polizeinotruf übermitteln.

Schnell waren mehrere Streifenwagenbesatzungen vor Ort und konnten zunächst zwei, und dann einen dritten Jugendlichen festnehmen.

In dem Vorraum wurden Plakate von der Wand gerissen und ausgelegtes Informationsmaterial wild verstreut. Wie es aussieht, war nicht kriminelle Energie, sondern jugendlicher Übermut die Hauptmotivation des Handelns.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand kein materieller Schaden aber große Unordnung.

