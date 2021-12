Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen, Nimburg-Bottingen: Unbekannte Person wirft Behälter in hochwertigen Fischteich

Freiburg (ots)

Am vergangenen Montag, den 20.12.21, zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr, warfen Unbekannte einen Behälter mit unbekanntem Inhalt in den Fischteich eines Anwohners in der Buchsweilerstraße in Nimburg-Bottingen. Als dieser in Kontakt mit dem Wasser kam, führte dies zur Schaumbildung. In wie weit das hochwertige und aufwendig gestaltete Biotop hierdurch Schaden nahm, ist abschließend noch nicht geklärt.

Die Polizei Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Nummer 07641-582-0 zu melden.

