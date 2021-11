Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen, Emmerker Straße (Sti). Am 18.11.21 ist es in dem Zeitraum von ca. 00.00 Uhr bis ca. 06.10 Uhr in der Emmerker Straße in Giesen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hat die K509, aus Richtung Emmerke kommend, in Richtung Giesen befahren. In einer Kurve in Höhe der Schachtstraße ist der Pkw aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat anschließend zwei Verkehrszeichen beschädigt. Nachdem es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, hat sich der Verursacher mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, die einen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug geben können. Der Schaden an den Verkehrszeichen wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell