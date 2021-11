Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eime - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hos) Am Mittwochnachmittag, den 17.11.2021, ist es gegen 16:25 Uhr auf der B 240 zwischen Marienhagen und Eime zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw BMW befuhr die Bundesstraße von Marienhagen kommend in Richtung Eime. Dabei fuhr er in deutlichen Schlangenlinien und fuhr mehrfach auf den Bordstein und auf die Gegenfahrspur. Hierbei kam es zu mehreren "Beinahe-Unfällen" mit entgegenkommenden PKW. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder durch den Pkw-Führer gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

