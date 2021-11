Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Tankstelle ein und entwenden Tabakwaren

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einbrecher drangen am späten Abend des 17.11.2021 in eine Tankstelle in der Alten Heerstraße in Einum ein. Nach dem Diebstahl von Tabakwaren flüchteten sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter, kurz vor Mitternacht, durch Gewalteinwirkung auf die Eingangstür Zugang in den Verkaufsraum. Hier suchten sie gezielt den Bereich der Tabakwaren auf, von wo sie eine größere Menge Zigarettenpackungen entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung.

Der Schaden wurde vorerst mit einem niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell