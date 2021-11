Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Eppingen: Frontalzusammenstoß von zwei Pkw Heute Mittag, gegen 12.30 Uhr, meldeten mehrere Notrufer der Heilbronner Polizei, dass es auf der Kreisstraße 2149, zwischen Eppingen und Mühlbach zu einem schweren Verkehrsun-fall gekommen sei. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine 38-jährige Ford-Lenkerin aus dem Landkreis Karlsruhe, in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Der Pkw Ford schleuderte in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem in Richtung Eppingen fahrenden 21-jährigen Lenker eines Pkw BMW. Der aus dem Landkreis Heilbronn stammende junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und wurde, wie auch die Unfallverursacherin, in seinem Pkw zu-nächst eingeklemmt. Der 21-jährige erlitt schwere Verletzungen durch mehrere Frakturen und wurde mit einem Ret-tungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 38-jährige Dame wurde ebenfalls schwer verletzt, konnte jedoch mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt 70.000 Euro. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit umfangreichen Kräften im Einsatz. Die Feuerwehr konnte 7 Fahrzeuge und 45 Einsatzkräfte, der Rettungsdienst 3 Einsatzwagen, ein Notarztfahrzeug und einen Rettungshubschrauber aufbieten. Die Polizeireviere Eppingen und Lauffen waren mit 3 Streifen vor Ort und regelten die ersten Maßnahmen, die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Weinsberg nahmen den Unfall poli-zeilich auf. Da die Strecke bislang noch wegen Bergungsmaßnahmen gesperrt ist, wurde eine Meldung über den Verkehrswarnfunk durch die Einsatzzentrale der Polizei in Heilbronn veranlasst.

