Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Dreister Bankkartendiebstahl am Geldautomat

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beobachtete am vergangenen Sonntag, 19.12.21, gegen 12.30 Uhr einen vor ihm stehenden Bankkunden bei der Eingabe dessen PIN am Geldautomat einer Bank in der Hauptstraße in Endingen.

Hieraufhin verwickelte er diesen in ein Gespräch und überzeugte ihn, dass an dem Bankautomaten ein technischer Defekt vorliege. Gleichzeitig nahm der Unbekannte unbemerkt die Bankkarte an sich und hob in der Folge mehrere Tausend Euro ab.

Der Täter wird lediglich wie folgt beschrieben:

sehr schlank, bekleidet mit schwarzen Schuhen, dunkelblauer Jeans, schwarze Winterjacke mit Kapuze, blauem medizinischen Mundschutz, schwarzer Brille und orangefarbener Wintermütze mit Bommel,

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell