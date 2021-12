Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei verletzte Autofahrerinnen nach missglücktem Überholvorgang

Freiburg (ots)

Nach dem missglückten Überholmanöver eines Lieferwagenfahrers sind am Dienstag, 21.12.2021, auf der B 34 zwischen Bad Säckingen und Wehr-Brennet zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Kurz nach 13:30 Uhr hatte der 27-jährige Lieferwagenfahrer zum Überholen angesetzt und war frontal mit dem entgegenkommenden Renault Megane einer 22 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Eine dahinterfahrende 19-jährige Autofahrerin kollidierte ebenfalls mit dem Renault Megane, der durch den ersten Aufprall nach hinten versetzt worden war. An einem vierten Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Die beiden Autofahrerinnen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lieferwagen und die Autos der Frauen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschadenshöhe liegt bei knapp 30000 Euro. Die Straße musste von einer Fachfirma von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Die Unfallstelle blieb einspurig passierbar. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften an der Unfallstelle.

