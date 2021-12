Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Hartheim am Rhein: Wohnhausbrand - Bewohner wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Hartheim am Rhein: Am Montagabend gegen 18:20 Uhr geriet ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Brand. Ein Bewohner, der sich auf dem Anwesen außerhalb des Hauses befand, bemerkte diesen und begann mit den Löscharbeiten. Er wurde aufgrund des Rauchgases später vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und zwischenzeitlich wieder entlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Über die Höhe des Sachschadens kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde.

Der Polizeiposten Bad Krozingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell