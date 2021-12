Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Einbruch in Kellerräume

Freiburg (ots)

Unbekannte gelangten zwischen Sonntag, 19.12.2021, 10.00 Uhr und Montag, 20.12.2021, 08.00 Uhr über den Garten in die Waschküche eines Wohnhauses in der Bergwerkstraße. Von der Waschküche aus ging es in die Kellerräume, wo mit einem Hebelwerkzeug bei drei Kellerabteiltüren versucht wurde, diese aufzubrechen. Eine Kellertüre wurde geöffnet, nach jetzigem Stand aber nichts entwendet. Es wurde ein Sachschaden von rund 300 Euro verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

