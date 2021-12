Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Montagmorgen, 20.12.2021 ein 53 Jahre alter Mann auf der B 518 Uhr. Diese befuhr er mit seinem Skoda von Schopfheim kommend in Fahrtrichtung Hasel. Auf der Höhe der Bushaltestelle Eichen beabsichtigte er in die Weinhalde nach Eichen einzubiegen. Hierbei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. In der Folge gerät er in den Grünstreifen und kollidierte zuerst mit einem Stromkasten und anschließend mit einer Laterne. Der 53-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht. An seinem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Am Stromkasten und der Laterne entstand Sachschaden von zirka 5500 Euro.

