POL-FR: Laufenburg: Lichterketten und Weihnachtsbäume in der Altstadt mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 19.12.2021, sind zahlreiche Lichterketten und kleinere Weihnachtsbäume in der Altstadt von Laufenburg mutwillig beschädigt worden. Betroffen war die Weihnachtsdekoration im Bereich des Rathauses und des dortigen Parkdecks sowie in der gesamten Hauptstraße und der Andelsbachstraße. Lichterketten wurden dort abgerissen und zerschnitten, kleinere Weihnachtsbäume umgerissen und abgebrochen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der reine Sachschaden auf rund 1500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten in Laufenburg, Tel. 07763 9288-0.

