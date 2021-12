Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.12.2021, gegen 12.25 Uhr, befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Hyundai den Hebelweg und bog nach links in die Straße "Im Mittelgrund" ab. Dabei übersah sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 42-jährige Frau, welche in einem VW unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

