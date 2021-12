Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Wieden: Kaminbrand

Durch Funkenflug wurden am Montag, 20.12.2021 gegen 12.20 Uhr die Glanzrußablagerungen in einem Kaminrohr in Brand gesetzt. Die Feuerwehren Wieden und Utzenfeld rückten zu dem betroffenen Anwesen in Rütte aus. Im Kaminrohr und im Kamin selber kam es zu offenen Flammen. Im Beisein des verantwortlichen Bezirkskaminfegermeister und den Feuerwehren ließ man den Kamin kontrolliert ausbrennen. Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehren Wieden und Utzenfeld waren mit gesamt 3 Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz. Die Feuerwehr Todtnau war bereits mit einem Löschzug und Drehleiter auf der Anfahrt, konnte den Einsatz aber abbrechen.

