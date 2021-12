Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Rödinghausen (ots)

(sud) Am 12.12.2021 gegen 04:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bünder Straße in Rödinghausen. Ein 61jähriger Mann aus Melle befuhr mit einem Kleintransporter zunächst die Werkstraße und bog im Anschluss nach links in die Bünder Straße ab. Kurz hinter der genannten Einmündung trat ein 18jähriger Bünder aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn und wurde von dem Kleintransporter erfasst. Der 18jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vollständig gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

